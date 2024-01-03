الجيش يفتح أوتوستراد خلدة بعدما أقفله شبان من عشائر العرب

الجيش يفتح أوتوستراد خلدة بعدما أقفله شبان من عشائر العرب



قطع عدد من شبان عشائر العرب المسلك الشرقي للأوتوستراد الساحلي في خلدة بالإطارات المشتعلة، إحتجاجًا على دهم عناصر من الجيش في المنطقة لتوقيف أحد المطلوبين، ما تسبب بزحمة سير خانقة على الأوتوستراد.



وقد تدخلت وحدات من الجيش وفتحت الطريق.