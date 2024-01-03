قتيل في حوش العرب بقاعًا

قتيل في حوش العرب بقاعًا



أطلق -ع. ط. النار باتجاه -خ. ع. (24عامًا) أمام منزله في محلة حوش العرب في قضاء بعلبك، ما أدى إلى مقتله على الفور.



وحضرت عناصر من القوى الأمنية وفتحت تحقيقًا في الحادثة، فيما تعمل على ملاحقة وتوقيف الجاني.