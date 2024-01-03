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o
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بعد أن عثر على جثة مواطن مطعونة عدة طعنات في منزله... فصيلة عرمون توقف القاتل
أمن وقضاء
2024-01-03 | 07:17
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بعد أن عثر على جثة مواطن مطعونة عدة طعنات في منزله... فصيلة عرمون توقف القاتل
بعد أن عثر على جثة مواطن مطعونة عدة طعنات في منزله... فصيلة عرمون توقف القاتل
بتاريخ 16-12-2023، عثر على المواطن ص. ن. (من مواليد عام 1977) في داخل منزله الكائن في محلة نسيم البحر - عرمون جثة مضرجة بالدماء بسبب عدة طعنات في العنق.
وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات التي قامت بها عناصر فصيلة عرمون، تمكنت، في خلال فترة زمنية قصيرة، من تحديد هوية المشتبه فيه، ويدعى:
ب. ع. (من مواليد عام 1997، سوري الجنسية).
ومن خلال التحريات والرصد والتعقب، تمكنت الفصيلة المذكورة من توقيفه بتاريخ 19-12-2023، بعد أن عملت على استدراجه وسوقه إلى مركز الفصيلة، حيث اعترف بجريمته وأنه قتل المغدور نتيجة خلافات شخصية ومادية.
وقد أودع الموقوف القضاء المختص، عملًا بإشارته.
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