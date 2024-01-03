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بعدما اطلق مجهولون النار عليه... مقتل شاب في بلدة مقنة

أمن وقضاء
2024-01-03 | 10:37
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بعدما اطلق مجهولون النار عليه... مقتل شاب في بلدة مقنة
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بعدما اطلق مجهولون النار عليه... مقتل شاب في بلدة مقنة

أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارة مرسيدس، على إطلاق النار باتجاه الشاب ه. م. ح. م. في بلدة مقنة. وتم نقله إلى مستشفى "دار الحكمة" في محلة التل الأبيض، ولكنه ما لبث أن فارق الحياة.

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