قوى الأمن: تحويل للسير على المسلك الشرقي لجادة إميل لحود - سوق السمك لثلاثة أيام

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنه "بناءً على قرار محافظ بيروت، ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بإعادة تأهيل مصافي وشبكة تصريف مياه الأمطار التي تضرّرت من جرّاء فيضان نهر بيروت على جادة إميل لحود".



ولفتت في بيان الى أنه سيتم تحويل السّير القادم على المسلك الشّرقي لجادة الرئيس إميل لحود نحو "سوق السّمك" باتجاه الطريق البحرية ومن ثم الالتفاف يميناً باتجاه جسر الكرنتينا، ومن ثم اعتماد المسلك المؤدي من جسر الكرنتينا إلى سوق السمك. وذلك اعتباراً من السّاعة 11:00 من يوم غدٍ الخميس 4-1-2024 ولمدّة ثلاثة أيّام.



وطلبت من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، حفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.