توقيف مواطنَين فارَّين من سجن فصيلة بعلبك وآخر لسرقته قطعًا أثرية من مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في بعلبك

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توقيف مواطنَين فارَّين من سجن فصيلة بعلبك وآخر لسرقته قطعًا أثرية من مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في بعلبك
أمن وقضاء
2024-01-03 | 15:49
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توقيف مواطنَين فارَّين من سجن فصيلة بعلبك وآخر لسرقته قطعًا أثرية من مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في بعلبك
أوقفت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 3 /1 /2024 في مدينة بعلبك المواطنَين الفارَّين من سجن فصيلة بعلبك (ع.ه.م.) و(ع.ح.م.) المطلوبَين لارتكابهما جرائم: السلب والسرقة بقوة السلاح، التعدي على المواطنين، تجارة المخدرات، إطلاق النار.
كما أوقفت دورية أخرى من المديرية المواطن (م.س) لإقدامه على سرقة قطع أثرية من مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، وأعادت المسروقات إلى المطرانية.
وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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