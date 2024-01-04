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ضبط ما يقارب ثلاثة أطنان ونصف من المواد الأولية لتصنيع المخدرات معدة للتهريب إلى استراليا

أمن وقضاء
2024-01-04 | 03:26
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ضبط ما يقارب ثلاثة أطنان ونصف من المواد الأولية لتصنيع المخدرات معدة للتهريب إلى استراليا
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ضبط ما يقارب ثلاثة أطنان ونصف من المواد الأولية لتصنيع المخدرات معدة للتهريب إلى استراليا

توصّلت شعبة المعلومات إلى معطيات أكيدة حول قيام إحدى الشبكات بالتحضير لعمليّة تهريب كمية كبيرة من المواد الأساسية المستخدمة في تصنيع الكبتاغون والحبوب المخدرة داخل عبوات ماء الزهر من لبنان الى استراليا.

على أثر ذلك، كُلّفت شعبة المعلومات القيام باستقصاءاتها وتحريّاتها لتحديد هوية أفراد الشبكة المذكورة وتوقيفهم، وضبط الشحنة قبل تهريبها. وبنتيجة المتابعة، توصّلت الى تحديد مكان تواجد الشحنة داخل مرفأ بيروت، بالإضافة الى هوية المتورّطين بعملية التهريب ومن بينهم:

ج. ب. (مواليد عام 1972، لبناني)
ر. أ. (مواليد عام 1982، لبناني)
م. ع. (مواليد عام 1998، سوري)

بتاريخ 29-11-2023، تم أخذ عيّنات من عبوات ماء الزهر الموجودة في الشحنة داخل مرفأ بيروت. وبعد إجراء التحاليل المخبرية اللازمة، تبيّن أنها تحتوي على المواد الأولية التي تستخدم في تصنيع الـ "ميتامفيتامين"، وهي المادة الأساسيّة التي تستخدم في صناعة الكبتاغون والحبوب المخدّرة. وبناءً على ذلك، تم ضبط الشّحنة بتاريخ 30-11-2023 في مرفأ بيروت، وبداخلها 3789 عبوة سِعة 900 ملل، ووزنها الإجمالي ما يقارب 3,5 طن، و410 كلغ من مادة الـ "ميتامفيتامين" المذكورة.

وبتاريخ 02-12-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت القوة الخاصة في الشعبة مداهمات متزامنة في منطقة عكار نتج عنها توقيف المذكورين. وبتاريخ 06-12-2023 تم ضبط البراميل الفارغة التي كانت تحتوي على مادة الـ "ميتامفيتامين" التي تم ضبطها في مستودع محطة الوقود العائدة للأول في محلة جسر عرقا.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِب إليهم لجهة قيامهم بالتحضير لعملية تهريب كميّة كبيرة من مادّة الـ "ميتامفيتامين" من لبنان الى استراليا بعد إفراغها في زجاجات ماء الزّهر.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، واالعمل مستمرّ لتوقيف متورّطين آخرين.
 

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