إحباط محاولات تسلل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية

أُحبِطت وحدات من الجيش خلال الأسبوعين المنصرمين محاولات تسلل نحو 700 سوري عبر الحدود اللبنانية - السورية، وأُوقِف بتاريخ 3/1/2024عند حاجز شدرا – عكار 9 سوريين كانوا قد تسللوا إلى الأراضي اللبنانية داخل صهريج مُعدّ لنقل الغاز، وقد أُوقِف سائق الصهريج.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.