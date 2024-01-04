إحباط محاولات تسلل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية

تابعت وحدات من الجيش مهماتها الهادفة إلى مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي. أُحبِطت خلال الأسبوعين المنصرمين محاولات تسلل نحو ٧٠٠ سوري، وأُوقِف عند حاجز شدرا – عكار ٩ سوريين كانوا قد تسللوا إلى الأراضي اللبنانية داخل صهريج، وقد أُوقِف سائق الصهريج.https://t.co/SV61X7ObW3 pic.twitter.com/Sgx6U3yzTs
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 4, 2024
تابعت وحدات من الجيش مهماتها الهادفة إلى مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي. أُحبِطت خلال الأسبوعين المنصرمين محاولات تسلل نحو ٧٠٠ سوري، وأُوقِف عند حاجز شدرا – عكار ٩ سوريين كانوا قد تسللوا إلى الأراضي اللبنانية داخل صهريج، وقد أُوقِف سائق الصهريج.https://t.co/SV61X7ObW3 pic.twitter.com/Sgx6U3yzTs