ينقل المخدِّرات من بيروت إلى صيدا ويبيعها على عربة خضار

الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
17
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
17
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ينقل المخدِّرات من بيروت إلى صيدا ويبيعها على عربة خضار
أمن وقضاء
2024-01-04 | 09:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ينقل المخدِّرات من بيروت إلى صيدا ويبيعها على عربة خضار
أوقفت قوى الامن تاجر مخدرات وشريكه في صيدا.وفي التفاصيل، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن تواجد أحد تجّار المخدرات في أحياء صيدا القديمة، حيث يُحضِر المواد الممنوعة من بيروت ليبيعها في صيدا ومحيطها منتحلًا صفة تاجر خضار، ومستعملًا عربة متنقّلة يضع في داخلها المواد المخدّرة. كما توافرت معلومات مؤكّدة لعناصر المفرزة، عن نيّته إحضار المخدّرات من بيروت مجدّدًا في اليوم التالي وبيعها في المكان عينه.
وبنتيجة المتابعة، تبيّن أنّه يُدعى: م. ع. (مواليد عام 1982، لبناني) وهو من أصحاب السوابق. وبتاريخ 11/12/2023، داهمت إحدى دوريّات المفرزة منزله في داخل أحياء صيدا القديمة، وألقت القبض عليه. وتمّ ضبط كميّة من حشيشة الكيف موّضبة في أكياس متعدّدة، بأحجام مختلفة معدّة للبيع، وعلى كميّة من "الماريجوانا"، بزنة إجمالية حوالي /1،5/ كلغ. كما أوقف شريكه بالجرم المشهود أثناء تعاطيه حشيشة الكيف، وهو المدعو: أ. ج. (مواليد عام 1995، سوري).
وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات القطعة المعنيّة لاستكمال التحقيق من قبلهم.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
المخدِّرات
بيروت
ويبيعها
التالي
ضبط ما يقارب ثلاثة أطنان ونصف من المواد الأولية لتصنيع المخدرات معدة للتهريب إلى استراليا
توقيف مواطنَين فارَّين من سجن فصيلة بعلبك وآخر لسرقته قطعًا أثرية من مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في بعلبك
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:41
جمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت: كفانا ظلماً ومماطلة... ونعول على القضاء الوطني بالتحرك سريعاً
أخبار لبنان
10:41
جمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت: كفانا ظلماً ومماطلة... ونعول على القضاء الوطني بالتحرك سريعاً
0
أخبار لبنان
08:00
السفير الفرنسي: لودريان سيكون قريبا في بيروت لمتابعة مهمة اللجنة الخماسية
أخبار لبنان
08:00
السفير الفرنسي: لودريان سيكون قريبا في بيروت لمتابعة مهمة اللجنة الخماسية
0
أمن وقضاء
03:47
دهم معمل للألبان والشنكليش لمخالفته شروط النظافة... منتجاته تسوّق في جبل لبنان و بيروت
أمن وقضاء
03:47
دهم معمل للألبان والشنكليش لمخالفته شروط النظافة... منتجاته تسوّق في جبل لبنان و بيروت
0
آخر الأخبار
14:21
البيت الأبيض: أميركا ليس لديها أدلة على ضلوع إسرائيل في انفجار بيروت الذي قتل فيه القيادي بحماس
آخر الأخبار
14:21
البيت الأبيض: أميركا ليس لديها أدلة على ضلوع إسرائيل في انفجار بيروت الذي قتل فيه القيادي بحماس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:24
غادر منزل ذويه ولم يَعُد... هل من يعرف عنه شيئا؟
أمن وقضاء
11:24
غادر منزل ذويه ولم يَعُد... هل من يعرف عنه شيئا؟
0
أمن وقضاء
11:05
قضية أمل شعبان تابع... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI
أمن وقضاء
11:05
قضية أمل شعبان تابع... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI
0
أمن وقضاء
05:41
إحباط محاولات تسلل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية
أمن وقضاء
05:41
إحباط محاولات تسلل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية
0
أمن وقضاء
03:47
دهم معمل للألبان والشنكليش لمخالفته شروط النظافة... منتجاته تسوّق في جبل لبنان و بيروت
أمن وقضاء
03:47
دهم معمل للألبان والشنكليش لمخالفته شروط النظافة... منتجاته تسوّق في جبل لبنان و بيروت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-20
إنجاز لبناني عالمي جديد في لعبة الساندا
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-20
إنجاز لبناني عالمي جديد في لعبة الساندا
0
منوعات
2024-01-01
"سنة التطوير والارتباطات الجديدة"... إليكم ما يحمله عام 2024 لبرج القوس بحسب ماغي فرح! (فيديو)
منوعات
2024-01-01
"سنة التطوير والارتباطات الجديدة"... إليكم ما يحمله عام 2024 لبرج القوس بحسب ماغي فرح! (فيديو)
0
أمن وقضاء
11:05
قضية أمل شعبان تابع... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI
أمن وقضاء
11:05
قضية أمل شعبان تابع... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI
0
أخبار دولية
2023-12-27
واشنطن تبحث مع إسرائيل الانتقال إلى "مرحلة مختلفة" في حرب غزة
أخبار دولية
2023-12-27
واشنطن تبحث مع إسرائيل الانتقال إلى "مرحلة مختلفة" في حرب غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
إسرائيل كثّفت ضرباتها وطالت عددًا من المنازل في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
07:54
إسرائيل كثّفت ضرباتها وطالت عددًا من المنازل في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
هكذا بدا مشهد تشييع العاروري
تقارير نشرة الاخبار
07:53
هكذا بدا مشهد تشييع العاروري
0
أخبار لبنان
04:15
ما آخر المستجدات بعد استهداف منزل في الناقورة؟
أخبار لبنان
04:15
ما آخر المستجدات بعد استهداف منزل في الناقورة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
عودة الماتادور
تقارير نشرة الاخبار
13:58
عودة الماتادور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تزامناً مع كوب 28... عرض أزياء مستدام وصديق للبيئة والمصمم اللبناني العالمي رامي القاضي من بين المشاركين
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تزامناً مع كوب 28... عرض أزياء مستدام وصديق للبيئة والمصمم اللبناني العالمي رامي القاضي من بين المشاركين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
كيف كان المشهد الميداني جنوبا اليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
كيف كان المشهد الميداني جنوبا اليوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الأضرار تعدت الشقة التي إستُهدف فيها العاروري .. فمن يعوض على كل من تضررت منازلهم وسياراتهم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الأضرار تعدت الشقة التي إستُهدف فيها العاروري .. فمن يعوض على كل من تضررت منازلهم وسياراتهم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الى من ستوجه طهران اصابع الاتهام حول الهجوم الذي استهدفها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الى من ستوجه طهران اصابع الاتهام حول الهجوم الذي استهدفها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
قائدان قساميان وعضوان في الجماعة الإسلامية سقطوا في عملية اغتيال العاروري
تقارير نشرة الاخبار
13:38
قائدان قساميان وعضوان في الجماعة الإسلامية سقطوا في عملية اغتيال العاروري
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
04:43
العربية: مقتل "أبو تقوى السعيدي" آمر اللواء 12 بحركة النجباء وعلي أبو سجاد مسؤول الدعم اللوجستي في الغارة في بغداد
أخبار دولية
04:43
العربية: مقتل "أبو تقوى السعيدي" آمر اللواء 12 بحركة النجباء وعلي أبو سجاد مسؤول الدعم اللوجستي في الغارة في بغداد
2
خبر عاجل
12:48
السيد نصر الله: ما حصل بالامس في الضاحية خطير جدا والجريمة لن تبقى دون ردّ وعقاب وبيننا وبينكم الميدان والايام والليالي
خبر عاجل
12:48
السيد نصر الله: ما حصل بالامس في الضاحية خطير جدا والجريمة لن تبقى دون ردّ وعقاب وبيننا وبينكم الميدان والايام والليالي
3
أمن وقضاء
11:05
قضية أمل شعبان تابع... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI
أمن وقضاء
11:05
قضية أمل شعبان تابع... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI
4
اخبار البرامج
15:38
هل تذكرون سوزان التي عثروا عليها عندما كانت رضيعة بمكب النفايات؟... والدها البيولوجي ظهر ولكن النتيجة كانت غير متوقعة!
اخبار البرامج
15:38
هل تذكرون سوزان التي عثروا عليها عندما كانت رضيعة بمكب النفايات؟... والدها البيولوجي ظهر ولكن النتيجة كانت غير متوقعة!
5
خبر عاجل
05:02
الجزيرة: مقتل معاون قائد عمليات حزام بغداد في الحشد الشعبي طالب السعيدي في الغارة ببغداد اضافة الى مقتل القياديين بحركة النجباء أبو تقوى السعيدي وعلي أبو سجاد
خبر عاجل
05:02
الجزيرة: مقتل معاون قائد عمليات حزام بغداد في الحشد الشعبي طالب السعيدي في الغارة ببغداد اضافة الى مقتل القياديين بحركة النجباء أبو تقوى السعيدي وعلي أبو سجاد
6
أخبار لبنان
04:17
صورة لصاروخ لم ينفجر في عملية اغتيال العاروري
أخبار لبنان
04:17
صورة لصاروخ لم ينفجر في عملية اغتيال العاروري
7
منوعات
13:26
صورها داخل الحمام بشبه ملابس كشفت كل شيء تقريبا... كاني ويست وزوجته يضربان من جديد: "لا سراويل هذا العام"! (صور)
منوعات
13:26
صورها داخل الحمام بشبه ملابس كشفت كل شيء تقريبا... كاني ويست وزوجته يضربان من جديد: "لا سراويل هذا العام"! (صور)
8
منوعات
11:50
ابنة الـ10 سنوات تقاضي والدها وتطالبه بتعويضات... خطأ كلّف العائلة الكثير من الألم والمال وهذه قصتهم!
منوعات
11:50
ابنة الـ10 سنوات تقاضي والدها وتطالبه بتعويضات... خطأ كلّف العائلة الكثير من الألم والمال وهذه قصتهم!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More