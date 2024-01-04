غادر منزل ذويه ولم يَعُد... هل من يعرف عنه شيئا؟

قوى الأمن تُعمِّم صورة مفقود

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: أحمد محمد غراء (من مواليد عام 2005، سوري) الذي غادر منزل ذويه، الكائن في بلدة ضهر العين - الكورة، بتاريخ 2-1-2023، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 415463-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.