إخماد حريق داخل مطعم في الصرفند

إخماد حريق داخل مطعم في الصرفند



أدى إحتكاك كهربائي داخل مطعم وتراس "القرية" في الصرفند إلى احتراقه بالكامل.



وعلى الفور، حضرت سيارات الإسعاف والإطفاء في الدفاع المدني والرسالة للإسعاف الصحي والهيئة الصحية وعملت على إخماد النيران.



واقتصرت الأضرار على الماديات.