أمن الدولة في زحلة تضبط مخدرات في خيمة نازح

دهمت دورية من أمن الدولة في زحلة - مديرية البقاع الإقليمية مخيمًا للنازحين السوريين في بلدة الفاعور، وضبطت كمية من حبوب الكبتاغون وحشيشة الكيف في خيمة السوري (إ.م.).وبعد مراجعة القضاء المختص، تم توقيف (إ.م.) وضبط الممنوعات، وأجرِي المقتضى القانوني بحقه.