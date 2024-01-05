ينشطان بترويج المخدرات في محلة الشويفات.. هذا مصيرهما

ضمن إطار مكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات على مختلف الأراضي اللبنانية من قِبل القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، توافرت معلومات لدى المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، عن قيام شخصين بترويج المخدّرات في الشّويفات.



وبتاريخ 25-12-2023، وبعد رصدٍ وتعقّب، نصبت قوّة من هذه المجموعة كمينًا محكمًا في المحلة المذكورة، حيث تمكّنت من توقيفهما، وهما:



- خ. ح. (من مواليد عام 2005، سوري)



- ح. ع. (من مواليد عام 1999، سوري) حسب أقواله.



وضُبِطَ بحوزتهما /66/ مظروفاً من مادة الكوكايين موضبة ومعدة للترويج وكمية من مادة الماريجوانا ومبلغ مالي.



وتم تسليم الموقوفَين والمضبوطات الى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتّوسّع بالتحقيق معهما، عملاً بإشارة القضاء المختص.