في عرسال: أطلق النار عليه وأرداه قتيلاً... "المعلومات" تُلقي القبض عليه وهذا ما تبيّن

حصل إشكال بتاريخ 13-10-2023 بين أشخاص في بلدة عرسال، تطوّر إلى تضارب وإطلاق نار، نتج عنه إصابة المواطن: - ع. ك. ز. (مواليد عام ۱۹۸۹)، بطلق ناري في صدره، نُقل على إثرها الى المستشفى لتلقّي العلاج، حيث فارق الحياة متأثراً بجراحه، ولاذ مطلق النار بالفرار إلى جهةٍ مجهولة، وتوارى عن الأنظار.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّات المتورطين بالاشكال، ومن بينهم مطلق النّار، ويدعى: م. ف. (مواليد عام ۱۹۹۳، لبناني).



بتاريخ 29-12-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في مدينة بعلبك.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على إطلاق النّار باتجاه (ع. ك. ز.)، بسبب خلافٍ قديم، بين العائلتين، على عقارٍ في جرود البلدة المذكورة.



وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع القضاء المختص، عملًا بإشارته.