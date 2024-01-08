قتيل جراء تدهور سيارة على طريق عام عنايا

قتيل جراء تدهور سيارة على طريق عام عنايا

عمل عناصر من الدفاع المدني على سحب قتيل بواسطة معدات الإنقاذ الهيدروليكية من داخل سيارته جراء تدهورها واستقرارها تحت الطريق على طريق عام عنايا-جبيل.



وتولت جهات أخرى نقل الجثة.