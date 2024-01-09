تعميم صورة طفل مجهول الهوية عثر عليه في حارة حريك.. هل من يعرف عنه شيئاً؟

عُثر فجر اليوم 9-1-2024 على طفل عمره حوالى 5 سنوات، في محلة حارة حريك يدعى حسب أقواله "بديع"، مجهول باقي الهوية.



وعمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على اشارة القضاء المختص صورته، وطلبت من الذين يعرفونه أو يعرفون أي شيء عن ذويه، الاتصال بفصيلة حارة حريك في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 541501-01، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعادته إلى عائلته.