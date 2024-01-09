الجيش: العثور على 5 خراطيم تُستعمل لضخ مواد حارقة ممدودة من قبل العدو الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية

الجيش: نواصل اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة الأوضاع عند الحدود الجنوبية بالتنسيق مع اليونيفيل

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن "دورية مشتركة للجيش واليونيفيل عثرت في خراج بلدة اللبونة - الجنوب على ٣ خراطيم تُستعمل لضخ مواد حارقة كانت ممدودة من قبل العدو الإسرائيلي من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الأراضي اللبنانية"، مشيرة الى أن وحدة مختصة من الجيش عملت على تفكيكها بحضور عناصر اليونيفيل، وأثناء ذلك تعرّض عناصر الجيش واليونيفيل لرمايات معادية من دون وقوع إصابات.



وكشفت قيادة الجيش في بيان، أن دورية مشتركة أخرى عثرت في خراج بلدة عيتا الشعب - الجنوب على خرطومَين مماثلَين كانا ممدودَين من مركز تل الراهب التابع للعدو الإسرائيلي، معلنة أن وحدة مختصة من الجيش عملت على تفكيكهما.



وأكّد البيان أن الجيش يواصل اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة الأوضاع عند الحدود الجنوبية بالتنسيق مع اليونيفيل.