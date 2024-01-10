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حريق بمنزل في عين التينة - الضنية وإصابة صاحبه بحروق

أمن وقضاء
2024-01-10 | 06:51
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حريق بمنزل في عين التينة - الضنية وإصابة صاحبه بحروق
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حريق بمنزل في عين التينة - الضنية وإصابة صاحبه بحروق

حريق بمنزل في عين التينة - الضنية وإصابة صاحبه بحروق

شب حريق داخل منزل في بلدة عين التينة - الضنية، وامتدت النيران في أرجائه وأدت إلى وقوع أضرار جسيمة في أساساته ومحتوياته.

وقد حضرت فرق الدفاع المدني إلى المكان وعملت على إخماد الحريق، كما حضرت فرق الإسعاف في جهاز الطوارىء والإغاثة، حيث قامت بمعالجة صاحب المنزل الذي تعرض لحروق في يديه في خلال عملية الإخماد.

كما سجل حالتا إختناق تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وقد وصفت حالتهما الصحية بالمستقرة.

وأفادت معلومات بأن الحريق ناتج عن إحتكاك كهربائي داخل المنزل.

وهذه المرة الثانية التي يتعرض لها منزل للحريق في المنطقة للسبب ذاته، بعدما تعرض منزل في بلدة سير قبل يومين إلى حريق إقتصرت أضراره على الماديات.
 

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