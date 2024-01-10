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تعرّض دورية للجيش لإطلاق نار أثناء عملية دهم في حي الشراونة – بعلبك
أمن وقضاء
2024-01-10 | 14:47
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تعرّض دورية للجيش لإطلاق نار أثناء عملية دهم في حي الشراونة – بعلبك
نفذت وحدة من الجيش عملية دهم منازل مطلوبين في حي الشراونة- بعلبك، وأثناء ذلك تعرّض عناصر الدورية لإطلاق نار من قبل المواطن (ح.ج.) المطلوب لارتكابه جرائم قتل وإطلاق نار، فردّوا بالمثل، ما أدّى إلى إصابة المطلوب، ونُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الخضر – البقاع المواطن (ح.ح.) لإقدامه على الإتجار بالدراجات النارية المسروقة، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية وعددًا من الدراجات النارية المسروقة.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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