إشكال يعلق العمل في مصلحة تسجيل السيارات في صيدا

حصل إشكال صباحًا أمام الباحة الخارجية لمصلحة تسجيل السيارات النافعة في مدينة صيدا، تخلله تلاسن وتضارب بالأيدي بين أصحاب مكاتب السوق على خلفية الدخول بانتظام للكشف على محركات وتسجيل السيارات في النافعة.وعلى الأثر، تدخل رئيس المصلحة في صيدا عمر وهبه معلنًا تعليق العمل بسبب ما حصل.