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توقيف الرأس المدبّر لعصابة سرقة كابلات كهربائية في منطقة البقاع

أمن وقضاء
2024-01-11 | 03:26
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توقيف الرأس المدبّر لعصابة سرقة كابلات كهربائية في منطقة البقاع
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توقيف الرأس المدبّر لعصابة سرقة كابلات كهربائية في منطقة البقاع

توقيف الرأس المدبّر لعصابة سرقة كابلات كهربائية في منطقة البقاع

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانية والإستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، تم رصد نشاط عصابة يقوم أفرادها بمثل هذه السرقات في منطقة البقاع، والتي تسببت بأضرار كبيرة في الشبكة المذكورة.

وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات التي قامت بها قطعات الشعبة، تمكنت من تحديد أفراد العصابة، ومن بينهم الرأس المدبر، ويدعى: ع. ف. (من مواليد عام 1984، مكتوم القيد).

وبتاريخ 05/01/2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة الروضة - زحلة.

وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه لجهة قيامه، وآخرين، بتنفيذ العديد من عمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة في مناطق عدة من محافظة البقاع، وبخاصة الكابلات العائدة لشركة "أوجيرو"، وأنهم كانوا ينقلون المسروقات على متن آلية "بيك أب" إلى محل له كائن في محلة الروضة – زحلة، حيث يتم تذويبها وبيعها.

وبتفتيش المحل، ضبط في داخله بقايا أسلاك مسروقة.

وقد أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف جميع أفراد العصابة.

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