إنقاذ ٦ أشخاص حاصرتهم الثلوج في أعالي صنين

تمكن عناصر من الدفاع المدني من إنقاذ ٦ أشخاص كانوا قد إحتجزوا داخل سيارتين في أعالي جبل صنين بسبب تراكم الثلوج.وقد نفذ العناصر مسحًا شاملًا لتلك البقعة الجغرافية وسط أجواء مناخية شديدة السوء، إلى أن تم العثور عليهم في أعالي صنين عند مفترق الغرفة الفرنسية.