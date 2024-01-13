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بالجرم المشهود... شعبة المعلومات أوقفت مروج مخدرات ينشط في هذه المناطق
أمن وقضاء
2024-01-13 | 03:45
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بالجرم المشهود... شعبة المعلومات أوقفت مروج مخدرات ينشط في هذه المناطق
بالجرم المشهود... شعبة المعلومات أوقفت مروج مخدرات ينشط في هذه المناطق
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة الجهود التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات لتحديد هوية المتورطين بالعمليات المذكورة، تمكنت من تحديد هوية مروج مخدرات ينشط ضمن نطاق الكفاءات-الحدت، ويدعى: - ق. ب. (مواليد عام 1999، سوري).
وبتاريخ 08-01-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة الكفاءات أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية لون أسود تم ضبطها.
وبتفتيشه والدراجة، عثر على ما يلي:
مسدس حربي مع ممشط بداخله /6/ طلقات صالحة للإستعمال، وطلقة نارية عيار /7،62/ ملم
قطعة من حشيشة الكيف زنتها حوالي /10/ غ
/7/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين مدون عليها BOON زنة الواحدة حوالي /9،9/غ
/34/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين مدون عليها PURR زنة الواحدة حوالي /4،1/غ
/39/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين مدون عليها BUZZ زنة الواحدة حوالي /4/ غ
/11/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين مدون عليها VIP BUZZ زنة الواحدة /3،8/ غ
/3/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين مدون عليها SPECIAL BUZZ 1 GRAM، زنة الواحدة حوالي /5،1/ غ
/23/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين مدون عليها NET زنة الواحدة حوالي /4،1/ غ
/9/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين مدون عليها GRAM BUZ زنة الواحدة حوالي /4،8/غ
/4/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين مدون عليها SPECIAL COC زنة الواحدة حوالي /5/غ
/30/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة حوالي /4،6/ غ
/24/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين مدون عليها NET 0،5 زنة الواحدة حوالي /4،3/ غ
هاتف خلوي، ومبلغ مالي.
وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات في مناطق الكفاءات والحدت والمريجة وحي السلم على متن الدراجة التي ضبطت بحوزته.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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