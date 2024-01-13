الدفاع المدني: إستمرار العمليات لإنقاذ المواطنين في العبدة - منيارة والكنيسة

الدفاع المدني: إستمرار العمليات لإنقاذ المواطنين في العبدة - منيارة والكنيسة

يعمل عناصر من الدفاع المدني على إنقاذ المواطنين وسحب مياه السيول التي غمرت الطرقات والمنازل والمحال التجارية في العبدة - منيارة والكنيسة في عكار.



وقد أنقذ العناصر ثمانية أطفال ومواطنة مسنة من داخل أحد المنازل التي اجتاحتها السيول في العبدة.



وتوازيًا، عملوا على سحب المياه من داخل عدد من المنازل ومتجرين، وقاموا بإخلاء أربعة مباني سكنية إثر هطول كميات هائلة من الأمطار.