إنقاذ مواطنين إحتجزوا داخل سيارتهم في خلدة

إنقاذ مواطنين إحتجزوا داخل سيارتهم في خلدة

عمل عناصر من الدفاع المدني على سحب سيارة وإنقاذ مواطنين إحتجزوا بداخلها بسبب تبرك المياه جراء غزارة المتساقطات، وقاموا بمساعدتهم على متابعة سيرهم بأمان في خلده - عاليه.