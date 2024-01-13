عائلة احتجزتها الثلوج داخل السيارة في اللقلوق... والدفاع المدني ينقذها

عائلة احتجزتها الثلوج داخل السيارة في اللقلوق... والدفاع المدني ينقذها

أنقذ عناصر من الدفاع المدني عائلة قد احتجزتها الثلوج داخل السيارة الرباعية الدفع في اللقلوق - جبيل.



وقد تم التأكد من إيصال أفراد العائلة إلى حيث يمكنهم متابعة سيرهم بأمان.