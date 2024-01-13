توقيف ٥ أشخاص في منطقتي الأوزاعي وحرف سيّاد - الضنية لارتكابهم جرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت دوريات من مديرية المخابرات ٥ أشخاص وفقًا لما يلي:



- المواطن (و.ح.) والسوريَّين (م.م.) و(أ.ر.) في منطقة حرف سيّاد - الضنية لإقدامهم على قطع أسلاك كهربائية وسرقتها في بلدة بنشعي - زغرتا.



- الفلسطيني (ج.ق.) في منطقة الأوزاعي لارتكابه جرائم السرقة والنشل وتعاطي المخدرات وترويجها، وكان قد نفّذ نحو 15 عملية سرقة في منطقة دوّار إيليّا – صيدا، وضُبطت في حوزته كمية من المخدرات.



- المواطن (ب.غ.) في منطقة الأوزاعي لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها.



وأفادت قيادة الجيش بأن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.