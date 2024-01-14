الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
16
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
16
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إدعى تعرضه للطعن والسلب... وشعبة المعلومات تكشف زيف ادعائه
أمن وقضاء
2024-01-14 | 06:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
إدعى تعرضه للطعن والسلب... وشعبة المعلومات تكشف زيف ادعائه
إليكم تفاصيل ما حصل...
ادعى المواطن: (ج. د.، مواليد عام ۱۹۸۸) بتاريخ 4-1-2024، أنه أثناء توجهه من بيروت الى طرابلس على متن فان مجهول المواصفات ورقم اللوحة، وبوصوله الى محلة أنفه أقدم أشخاص عدة كانوا داخل الفان على ضربه بشكل مبرح وطعنه في ذراعه الايسر، وسلبه مبلغ 40 ألف دولار أميركي، كان قد استلمها من محلة الكرنتينا لصالح مكتب تخليص معاملات جمركية حيث يعمل في محلة الميناء، والعائد للمدعو: ع. ق. ي. (مواليد عام ،۱۹۹۲ لبناني).
وعلى أثر ذلك باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها الاستعلامية والتقنية لكشف ملابسات القضية.
وبنتيجة المتابعة، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد نوع ومواصفات الفان ورقم لوحته وهو "هيونداي" لون أخضر، وبالتالي كشف هوية سائقه، ويدعى: ع. د. (مواليد عام 1983، لبناني).
ومن خلال المتابعة التقنية، توصلت الشعبة الى أن الادعاء بتعرض (ج. د.) لعملية سلب غير صحيح وغير واقعي، وخصوصا أنه توجه الى المستشفى بعد حوالى 4 ساعات على توقيت وصوله الى منطقة انفه، ولم يتبين توقف الفان بشكل مشبوه في المنطقة التي ادعى المذكور بتعرضه للسلب فيها، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
وبناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على إحضاره وسائق الفان، والتوسع بالتحقيق معهما لكشف ملابسات القضية بالتنسيق مع القضاء المختص.
وبتاريخ 11-1-2024، تمكنت دوريات الشعبة من ضبط الفان المذكور وتوقيف سائقه خلال انتقاله من محلة طرابلس الى عكار، كما ألقت القبض على المدعي.
وباستماع (ع. د.)، أفاد بأنه نقل المدعو (ج. د.) من بيروت الى منطقة القلمون، وأنكر حصول أي عملية سلب داخل الفان خلال انتقال الأخير برفقته.
وبالتحقيق مع (ج. د.) وبعد مواجهته بجميع الادلة التي تثبت كذب ادعائه، اعترف أنه ترجل من الفان في محلة أنفه، وتوجه إلى أحد البساتين وعمد إلى تخبئة المبلغ، وقام بطعن ذراعه، ومن ثم توجه إلى رب عمله وأعلمه انه تعرض للسلب، وتمت معالجته في احدى المستشفيات، وبقيامه بإحضار المبلغ الى منزله بعد 3 أيام.
وبحسب بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد تم ضبط الأموال المسروقة في منزل (ج. د.)، وتم تسليمها إلى صاحب المكتب.
وقد أجري المقتضى القانوني بحق (ج. د.) وترك سائق الفان حرًا، بناء على شارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
طعن
السلب
شعبة المعلومات
أنفه
التالي
حريق داخل مخيم للنازحين السوريين في المرج
التحكم المروري توضح: حركة المرور طبيعية داخل انفاق المطار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-01-13
بالجرم المشهود... شعبة المعلومات أوقفت مروج مخدرات ينشط في هذه المناطق
أمن وقضاء
2024-01-13
بالجرم المشهود... شعبة المعلومات أوقفت مروج مخدرات ينشط في هذه المناطق
0
آخر الأخبار
2024-01-12
معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات تلقي القبض على المدعو م. ن. في محلّة الصفرا علماً انه هو الذي قام بقتل عنصر حرس بلدية بيروت
آخر الأخبار
2024-01-12
معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات تلقي القبض على المدعو م. ن. في محلّة الصفرا علماً انه هو الذي قام بقتل عنصر حرس بلدية بيروت
0
آخر الأخبار
2024-01-10
آلان عون لـ"حوار المرحلة" حول الطعن أمام المجلس الدستوري: ما زلنا على موقفنا الرافض للتمديد وعبّرنا عن هذا الأمر علنًا و"مش تحت الطاولة" ولا ارتباط بين الطعن بالتمديد لقائد الجيش والتعزية
آخر الأخبار
2024-01-10
آلان عون لـ"حوار المرحلة" حول الطعن أمام المجلس الدستوري: ما زلنا على موقفنا الرافض للتمديد وعبّرنا عن هذا الأمر علنًا و"مش تحت الطاولة" ولا ارتباط بين الطعن بالتمديد لقائد الجيش والتعزية
0
آخر الأخبار
2024-01-07
مديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بدأتا التحقيقات التقنية لمعرفة الجهة التي تقف وراء قرصنة نظام العمل في مطار رفيق الحريري الدولي
آخر الأخبار
2024-01-07
مديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بدأتا التحقيقات التقنية لمعرفة الجهة التي تقف وراء قرصنة نظام العمل في مطار رفيق الحريري الدولي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:43
جريحان إثر حادث سير على أوتوستراد جبيل
أمن وقضاء
07:43
جريحان إثر حادث سير على أوتوستراد جبيل
0
أمن وقضاء
07:38
حريق داخل مخيم للنازحين السوريين في المرج
أمن وقضاء
07:38
حريق داخل مخيم للنازحين السوريين في المرج
0
خبر كاذب
16:37
التحكم المروري توضح: حركة المرور طبيعية داخل انفاق المطار
خبر كاذب
16:37
التحكم المروري توضح: حركة المرور طبيعية داخل انفاق المطار
0
أمن وقضاء
12:10
توقيف ٥ أشخاص في منطقتي الأوزاعي وحرف سيّاد - الضنية لارتكابهم جرائم مختلفة
أمن وقضاء
12:10
توقيف ٥ أشخاص في منطقتي الأوزاعي وحرف سيّاد - الضنية لارتكابهم جرائم مختلفة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-13
صورة الأمطار والثلوج امتدت على كل المدن... ماذا ينتظرنا خلال الساعات القادمة؟
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-13
صورة الأمطار والثلوج امتدت على كل المدن... ماذا ينتظرنا خلال الساعات القادمة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-10
شركات توزيع مياه ومواد لا تصل الى القرى الحدودية...المحلات والسوبرماركات تعاني
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-10
شركات توزيع مياه ومواد لا تصل الى القرى الحدودية...المحلات والسوبرماركات تعاني
0
أخبار دولية
00:11
تجمع حاشد في تل أبيب تضامنا مع الرهائن المحتجزين في غزة
أخبار دولية
00:11
تجمع حاشد في تل أبيب تضامنا مع الرهائن المحتجزين في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-12
جريمة قتل تهز الجميزة.. والضحية من شرطة بلدية بيروت
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-12
جريمة قتل تهز الجميزة.. والضحية من شرطة بلدية بيروت
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:55
بعدما فاض النهر الكبير في الشمال على بعض القرى الحدودية.. كيف يبدو المشهد من هناك؟
أخبار لبنان
07:55
بعدما فاض النهر الكبير في الشمال على بعض القرى الحدودية.. كيف يبدو المشهد من هناك؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
بعد عملية تسلّل في محيط مستعمرة المطلة...الجبهة الجنوبية تعود الى التوتر
تقارير نشرة الاخبار
07:53
بعد عملية تسلّل في محيط مستعمرة المطلة...الجبهة الجنوبية تعود الى التوتر
0
أخبار لبنان
04:17
الراعي: لا يمكن القبول بربط انتخاب الرئيس بوقف الحرب على غزة
أخبار لبنان
04:17
الراعي: لا يمكن القبول بربط انتخاب الرئيس بوقف الحرب على غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
15:59
في قطاع الصحة معظم الخدمات متوفرة للنازحين من الحدود.. فكيف يتم الحصول عليها؟
تقارير نشرة الاخبار
15:59
في قطاع الصحة معظم الخدمات متوفرة للنازحين من الحدود.. فكيف يتم الحصول عليها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
تايوان تتحدى الصين!
تقارير نشرة الاخبار
13:58
تايوان تتحدى الصين!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـmicrochips محور الحرب بين الصين وأميركا.. لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـmicrochips محور الحرب بين الصين وأميركا.. لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
إسرائيل تشن حرباً إقتصادية عنيفة على الفلسطينيين.. ما هي آثار هذه الحرب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
إسرائيل تشن حرباً إقتصادية عنيفة على الفلسطينيين.. ما هي آثار هذه الحرب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أميركا تضرب للمرة الثانية.. أين ولماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أميركا تضرب للمرة الثانية.. أين ولماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بين غزة وجنوب لبنان.. شعبية حزب الله وحركة حماس خارج الطائفة الشيعية ترتفع
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بين غزة وجنوب لبنان.. شعبية حزب الله وحركة حماس خارج الطائفة الشيعية ترتفع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:06
قوى الأمن: منع مرور السير في الشارع رقم 35 الذي يصل الرابية بأنطلياس بسبب تعرضه لإنهيارات في التربة والصخور
خبر عاجل
09:06
قوى الأمن: منع مرور السير في الشارع رقم 35 الذي يصل الرابية بأنطلياس بسبب تعرضه لإنهيارات في التربة والصخور
2
خبر عاجل
02:25
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجار قوي في خليج حيفا قرب مصافي تكرير النفط
خبر عاجل
02:25
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجار قوي في خليج حيفا قرب مصافي تكرير النفط
3
خبر عاجل
10:38
التحكم المروري: تجمع للمياه تحت جسر الكرنتينا - سوق السمك وعناصر من مفرزة سير بيروت الثالثة تعمل على تحويل السير في المحلة
خبر عاجل
10:38
التحكم المروري: تجمع للمياه تحت جسر الكرنتينا - سوق السمك وعناصر من مفرزة سير بيروت الثالثة تعمل على تحويل السير في المحلة
4
حال الطقس
01:17
طقس متقلّب..والمنخفض الجويّ ينكفئ الثلاثاء
حال الطقس
01:17
طقس متقلّب..والمنخفض الجويّ ينكفئ الثلاثاء
5
اخبار البرامج
16:20
بعد تداول الشائعات... هل يعتزل رودني حداد التمثيل ويتفرّغ للعمل السياسي مع "المقاومة"؟
اخبار البرامج
16:20
بعد تداول الشائعات... هل يعتزل رودني حداد التمثيل ويتفرّغ للعمل السياسي مع "المقاومة"؟
6
خبر عاجل
07:31
التحكم المروري: حركة المرور خانقة على طريق عام ضهر البيدر بالاتجاهين بسبب انهيار أتربة محلة جسر النملية والعمل جار على ازالتها
خبر عاجل
07:31
التحكم المروري: حركة المرور خانقة على طريق عام ضهر البيدر بالاتجاهين بسبب انهيار أتربة محلة جسر النملية والعمل جار على ازالتها
7
صحة وتغذية
08:46
ما هي الكمية الصحية للقهوة يوميا؟... إليكم الوقت الأنسب لاستهلاكها
صحة وتغذية
08:46
ما هي الكمية الصحية للقهوة يوميا؟... إليكم الوقت الأنسب لاستهلاكها
8
آخر الأخبار
03:00
الإطفاء الإسرائيلي: انفجار حيفا حدث في مفاعل كرمل أوليفنز بسبب الضغط العالي في الغلاف الجوي ولا يوجد خطر
آخر الأخبار
03:00
الإطفاء الإسرائيلي: انفجار حيفا حدث في مفاعل كرمل أوليفنز بسبب الضغط العالي في الغلاف الجوي ولا يوجد خطر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More