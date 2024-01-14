حريق داخل مخيم للنازحين السوريين في المرج

حريق داخل مخيم للنازحين السوريين في المرج



أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقًا أتى على خيمتان داخل مخيم للنازحين السوريين في المرج - البقاع.



وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.