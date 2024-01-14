جريحان إثر حادث سير على أوتوستراد جبيل

جريحان إثر حادث سير على أوتوستراد جبيل

نقل عناصر من الدفاع المدني جريحة إلى مستشفى سيدة ماريتيم أصيبت جراء تعرضها لحادث سير وقع على أوتوستراد جبيل.



فيما تولت جهات أخرى نقل جريح ثان إلى المستشفى.