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إنقاذ عائلة من نهر الليطاني

أمن وقضاء
2024-01-14 | 08:27
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إنقاذ عائلة من نهر الليطاني
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إنقاذ عائلة من نهر الليطاني

إنقاذ عائلة من نهر الليطاني

أنقذ فريق من مركز برج رحال التطوعي في كشافة الرسالة الإسلامية - فوج الشهيد حسن الساحلي عائلة من أربعة أفراد سقطوا في نهر الليطاني نتيجة فيضان النهر في منطقة الشلالات بين بلدتي أرزي وبدياس جراء غزارة المتساقطات.

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