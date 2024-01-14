إنقاذ عائلة من نهر الليطاني

إنقاذ عائلة من نهر الليطاني



أنقذ فريق من مركز برج رحال التطوعي في كشافة الرسالة الإسلامية - فوج الشهيد حسن الساحلي عائلة من أربعة أفراد سقطوا في نهر الليطاني نتيجة فيضان النهر في منطقة الشلالات بين بلدتي أرزي وبدياس جراء غزارة المتساقطات.