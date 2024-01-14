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خبأت كمية من المخدرات في حقيبة سفر... وعناصر حاجز ضهر البيدر تلقي القبض عليها
أمن وقضاء
2024-01-14 | 10:20
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خبأت كمية من المخدرات في حقيبة سفر... وعناصر حاجز ضهر البيدر تلقي القبض عليها
خبأت كمية من المخدرات في حقيبة سفر... وعناصر حاجز ضهر البيدر تلقي القبض عليها
أوقفت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي بتاريخ 11-01-2024 على مسلك البقاع – بيروت المدعوة: غ. ص. (مواليد عام 1980، لبنانية)، وذلك على متن فان لنقل الركاب.
وبتفتيشها، تم ضبط كمية من الكوكايين وباز الكوكايين موضوعة في حقيبة سفر لون زهري وموزعة داخل أكياس وعلب بلاستيكية بمجموع 36 كيسًا، و481 علبة معدة للترويج.
وقد أودعت الموقوفة مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقها، بناءً على إشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
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