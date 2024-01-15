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مفرزة استقصاء الجنوب توقف شخصا بجرم سرقة سيارات في صيدا ومحيطها وآخراً بجرم شراء سيارة مسروقة

أمن وقضاء
2024-01-15 | 08:46
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مفرزة استقصاء الجنوب توقف شخصا بجرم سرقة سيارات في صيدا ومحيطها وآخراً بجرم شراء سيارة مسروقة
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مفرزة استقصاء الجنوب توقف شخصا بجرم سرقة سيارات في صيدا ومحيطها وآخراً بجرم شراء سيارة مسروقة

في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من مختلف الجرائم في المناطق اللبنانية كافة وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، وبعد أن كثُرت في الآونة الأخيرة سرقة سيارات قديمة الطراز نوع "مرسيدس- لف" في مدينة صيدا ومحيطها، كُلِّفَت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي بتكثيف الجهود الاستعلامية لتحديد أفراد العصابة وتوقيفهم.

وبنتيجة المتابعة الحثيثة التي قام بها عناصر المفرزة، تمَّ الاشتباه بالمدعو: م. أ. (من مواليد عام 1994، فلسطيني).

وبتاريخ 29-11-2023 أوقف الأخير في مدينة صيدا بجرم بسرقة سيارات، وضبط بحوزته مجموعة كبيرة من رخص سير سيّارات مسروقة، رخص سوق، وبطاقات هويّات لأشخاص من الجنسيّة الفلسطينية.

كما جرى استدراج المدعو (م. ق. من مواليد عام 1993، فلسطيني) وجرى توقيفه لقيادته سيارة مسروقة اشتراها من الأول، مع علمه بأنها مسروقة، وقام بتحوير رقم هيكلها، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

وبالتحقيق مع الموقوفَيْن، اعترفا بأن السيارات المسروقة من المدينة يتم بيعها لأحد الأشخاص في بلدة الغازية، ليقوم بدوره بتفكيكها وبيعها في محلات وبؤرة عائدة له.

وتمت مداهمة البؤرة من قبل قوّة من المفرزة، وضبطت كميّات كبيرة من قطع سيارات المرسيدس "اللف"، كما وداخل مستودعات عائدة للمدعو (ي. ي. من مواليد عام 1990، فلسطيني)، وخُتِمَ المكان بالشّمع الأحمر.

وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أودع الموقوفون مع المضبوطات مخفر صيدا القديمة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء.

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