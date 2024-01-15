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تقرير لوزارة الزراعة عن الأضرار جراء الفيضانات في عكار ووادي خالد
أمن وقضاء
2024-01-15 | 10:57
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تقرير لوزارة الزراعة عن الأضرار جراء الفيضانات في عكار ووادي خالد
تقرير لوزارة الزراعة عن الأضرار جراء الفيضانات في عكار ووادي خالد
أصدرت وزارة الزراعة بيانًا عن الأضرار جراء الفيضانات في عكار ووادي خالد.
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أخبار لبنان
أمن وقضاء
لوزارة
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الفيضانات
ووادي
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