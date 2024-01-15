طفل تائه عثر عليه في الأشرفية... هل من يعرف أحد ذويه؟

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأنه "الساعة 21:00 من تاريخ 15/1/2024 وفي محلة الأشرفية، عثر على طفل تائه عمره حوالى 7 سنوات، يدعى حسب أقواله "بديع حسين شعبو"، سوري الجنسية.لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، طالبة من الذين يعرفون شيئًا عنه أو عن ذويه إبلاغهم الحضور إلى فصيلة الأشرفية في وحدة شرطة بيروت أو الإتصال على الرقم: 01328094 أو 01328086 لإجراء المقتضى القانوني وإعادته إلى أهله.