إنقاذ مواطنين إحتجزا داخل سياراتهما جراء تراكم الثلوج في اللقلوق

إنقاذ مواطنين إحتجزا داخل سياراتهما جراء تراكم الثلوج في اللقلوق

عمل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٠:٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠١/١٦ على إنقاذ مواطنين إحتجزا داخل سيارتهما جراء تراكم الثلوج في اللقلوق - جبيل.