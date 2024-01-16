توقيف مروّجي عملة مزيّفة بكمين محكم في طرابلس.. وهذا ما ضبط بحوزتهما

بعد أن انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشخصين يُشتبه بترويجهما عملة مزيّفة في مناطق مختلفة من طرابلس وزغرتا، أعطيت الأوامر لدوريّات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي للعمل على تحديد هويّة المتورّطَيْن وتوقيفهما.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التّي قام بها عناصر الشعبة، توصّلوا إلى تحديد هويّتيهما، وهما اللبنانيّان: ر. ط. (مواليد عام 1965)، وف. م. (مواليد عام 1976).



وبتاريخ 08-01-2024، وبعد متابعة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفهما في شارع المئتين- طرابلس وضبطت بحوزتهما مبلغ /1،200/ دولار أميركي مزيّفة.



وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما حيث تم استدعاء عدد من الاشخاص الذين وقعوا ضحيتهما وتمكنوا من التعرف إليهما.



وأجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوط المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.