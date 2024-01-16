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القاضي بيرم قرر تخلية سبيل أمل شعبان للمرة الثانية
أمن وقضاء
2024-01-16 | 06:54
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القاضي بيرم قرر تخلية سبيل أمل شعبان للمرة الثانية
قرّر قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم اليوم، وبعد إجراء استجوابات ومقابلة بين المدّعى عليها رئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سر لجنة المعادلات في وزارة التربية أمل شعبان وأحد الموقوفين في الملف المدّعى عليه أنطوني باسيم، للمرة الثانية تخلية سبيل شعبان لقاء كفالة مالية قدرها ١٠٠ مليون ليرة لبنانية، علماً أن شعبان لا زالت موقوفة الى حين مرور المهلة المحدّدة للنيابة العامة باستئناف قرار تخلية السبيل من عدمه.
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تخلية سبيل
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