وفاة سيدة وإصابة مواطن بحادث إصطدام سيارة بعمود كهرباء في الهرمل

وفاة سيدة وإصابة مواطن بحادث إصطدام سيارة بعمود كهرباء في الهرمل

أدى إصطدام سيارة خاصه بأحد أعمدة الكهرباء على طريق عام في داخل مدينة الهرمل إلى وفاة السيدة سلام خير الدين وإصابة ياسين الفوعاني بجروح بالغة قامت سيارة تابعة للصليب الأحمراللبناني بنقله إلى أحد مستشفيات مدينة بعلبك.