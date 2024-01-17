تمديد العمل ببطاقات تسهيل المرور الصادرة خلال العام 2023

تمديد العمل ببطاقات تسهيل المرور الصادرة خلال العام 2023

مدد العمل ببطاقات تسهيل المرور الصادرة عن قيادة الجيش خلال العام 2023 لغاية 31/12/2024 ضمنًا.