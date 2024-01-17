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محمد غادر منزل ذويه في دوحة عرمون ولم يعد... هل من شاهده؟
أمن وقضاء
2024-01-17 | 09:59
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محمد غادر منزل ذويه في دوحة عرمون ولم يعد... هل من شاهده؟
عمّمت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي صورة المفقود، محمد جمال شهاب (من مواليد عام 1987، لبناني)، الذي غادر منزل ذويه، الكائن في محلة دوحة عرمون، بتاريخ 15-1-2024، ولم يَعُد لغاية تاريخه.
وطلبت من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بفصيلة عرمون في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 818503-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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