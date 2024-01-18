ينشطان بسرقة السيارات من مدينة صيدا... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما

ينشطان بسرقة السيارات من مدينة صيدا... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات سرقة السيارات من مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بتنفيذ عمليات سرقة سيارات من منطقة صيدا، كان آخرها بتاريخ 14-1-2024، بحيث أقدموا على سرقة سيارة رباعية الدفع نوع "هيونداي توكسون" لون جردوني، ومركبة آلية نوع "هيونداي النترا" لون كحلي من محلة صيدا، وقد تم العثور على الأخيرة من قبل إحدى دوريات الشعبة في محلة الكورنيش البحري.



وعلى أثر ذلك، ونتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت الشعبة إلى تحديد هوية الفاعلين، وهما كل من:

م. ص. (مواليد عام 1997، فلسطيني)

ن. أ. (مواليد عام 1988، فلسطيني).



وبتاريخ 15-1-2024، وبعد عملية ومراقبة دقيقة، رصدتهما إحدى دوريات الشعبة على متن دراجة آلية لون نبيذي دون لوحات في محلة صيدا، ونصبت لهما كمينًا محكمًا أسفر عن توقيفهما، وضبطت الدراجة التي تستخدم في عمليات السرقة. وبتفتيشهما، عثر بحوزة الأول على حبة مخدرة لون أصفر وسكين "ست طقات".



وبالتحقيق معهما، إعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ أكثر من /5/ عمليات سرقة سيارات من مدينة صيدا وبيعها في محلة السفارة الكويتية لأحد الأشخاص من منطقة البقاع مقابل مبلغ مالي يتراوح بين /500/ دولار أميركي للمركبة الآلية و/1000/ دولار أميركي للسيارة رباعية الدفع، ومنها عمليتي السرقة المذكورتين أعلاه، بالإضافة إلى عدة محاولات باءت بالفشل مستخدمين الدراجة التي أوقفا على متنها، كما صرحا بتعاطي المخدرات.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.