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الدفاع المدني في علما الشعب تسلم من الكتيبة الفرنسية مولد كهرباء ومعدات إطفائية

أمن وقضاء
2024-01-19 | 09:25
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الدفاع المدني في علما الشعب تسلم من الكتيبة الفرنسية مولد كهرباء ومعدات إطفائية
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الدفاع المدني في علما الشعب تسلم من الكتيبة الفرنسية مولد كهرباء ومعدات إطفائية

الدفاع المدني في علما الشعب تسلم من الكتيبة الفرنسية مولد كهرباء ومعدات إطفائية

سلمت الكتيبة الفرنسية العاملة في اليونيفيل - "قوة الإحتياط" مركز الدفاع المدني في بلدة علما الشعب الحدودية الذي يلعب دورًا كبيرًا في عمليات إطفاء الحراق ونقل المصابين هبة عبارة عن مولد كهربائي بقوة 100 KVA لتزويد البلدة بالكهرباء ومعدات للحماية الشخصية (معدات للإطفاء) ومستلزمات لسيارات الإطفاء ونظام الطاقة الشمسية، وذلك في إحتفال أقيم في "أوتيل علما فيردي". في حضور قائد الكتيبة الفرنسية قائد قوات الإحتياط العقيد لو روي، مسؤول مكتب الخدمات الإنسانية في الكتيبة النقيب إستيل، راعي أبرشية علما الشعب المارونية الأب مارون غفري، نائب رئيس البلدية وليام حداد، رئيس مركز الدفاع المدني خالد قريطم، مدير علما فيردي ميلاد عيد والمختارة زهر طوبيا وعدد من الأهالي.

وأشار العقيد لو روي إلى أن "قوة الإحتياط الفرنسية في اليونيفيل تقدم مولدًا كهربائيًا للبلدة وطاقة شمسية ومعدات للدفاع المدني والبلدية، وهذا يؤكد أهمية هذه المبادرة تجاه أبناء بلدة علما الشعب المحرومين من الكهرباء منذ بدء الأحداث في الجنوب".

ولفت إلى أن "القوة الفرنسية في اليونيفيل تلتزم حماية السكان، وهي دائمًا إلى جانب أولئك على الخطوط الأمامية"، معتبرًا أن "للمبادرة التي تم تنفيذها في علما الشعب أهمية رمزية كبيرة، وتستمر القوة الفرنسية في دعم القوات المسلحة اللبنانية في مهمتها المتمثلة في الحفاظ على الإستقرار والأمن وخصوصًا في جنوب لبنان".

ورأى أن "هذا العمل الإنساني والتضامني يؤكد الإلتزام الإستثنائي الذي تبديه قوة الإحتياط الفرنسية للسكان في الظروف الصعبة"، شاكرًا للبلدية والأهالي حفاوة الإستقبال.

وألقى حداد كلمة بإسم البلدية نقل فيها شكر غفري على المبادرة النبيلة ووقوف الكتيبة الفرنسية إلى جانب السكان المحليين وتقديم المساعدة للمجتمع المدني.

بدوره، ثمن قريطم الجهود الفرنسية المتمثلة بتقديم الدعم للدفاع المدني في مركز علما الشعب.

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