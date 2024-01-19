غادرت منزلها ولم تعد... هل من يعرف مكانها؟

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة آمال سوزان مايا، وشهرتها: الكوسا الملقّب بـ "الباشا" (من مواليد عام 1980، لبنانية الجنسيّة)، التي غادرت مكان إقامتها في القلمون إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



وطلبت من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، الاتّصال بشعبة المعلومات - فرع الشمال، على الرقم: 423086- 06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.