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سحب سيارة جراء كثافة الثلوج في أرز باكيش
أمن وقضاء
2024-01-19 | 10:43
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سحب سيارة جراء كثافة الثلوج في أرز باكيش
سحب سيارة جراء كثافة الثلوج في أرز باكيش
عمل عناصر من الدفاع المدني على سحب سيارة رباعية الدفع علقت بسبب كثافة الثلوج في أرز باكيش-كسروان، وذلك لتسهيل حركة المرور وتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
سيارة
كثافة
الثلوج
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