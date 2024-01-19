الجيش: توقيف 3 مواطنين وفلسطينييَن في مناطق مختلفة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بتاريخ 19 /1 /2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجناح الفلسطيني (ا.م.) المطلوب بموجب مذكرات توقيف عدة لارتكابه جرائم: إطلاق النار، تعاطي المخدرات، سلب وسرقة سيارات.



أفادت قيادة الجيش في بيان، بأن الدورية "أوقفت في مخيم نهر البارد الفلسطيني (خ.ع.ع.) لإقدامه على تحطيم مقتنيات إحدى المدارس في المخيم المذكور. كما أوقفت في عكار المواطنيَن (م.ط.) و(ف.ل.) لإقدامهما على إطلاق النار، وافتعال الإشكالات، وفرض الخوات. كذلك أوقفت في منطقة المنية المواطن (أ.غ.) لإقدامه على إطلاق النار وترويج المخدرات حيث ضبطت بحوزته كمية منها".



وبحسب البيان، فقد سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.