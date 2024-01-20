كسر وخلع في كنيسة سيدة الدوير في الفيدار - جبيل

كسر وخلع في كنيسة سيدة الدوير في الفيدار - جبيل

أقدك مجهولون مساء أمس على الدخول بواسطة الخلع والكسر إلى صالة ومكاتب كنيسة سيدة الدوير في بلدة الفيدار - قضاء جبيل، حيث بعثروا المحتويات وخلعوا الخزائن، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وحضرت عناصر من القوى الأمنية وبدأت تحقيقاتها لمعرفة الفاعلين.