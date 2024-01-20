الرأس المدبر لعصابة سرقة في منطقة إقليم الخروب في قبضة شعبة المعلومات

الرأس المدبر لعصابة سرقة في منطقة إقليم الخروب في قبضة شعبة المعلومات

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن كثرت الشكاوى في إقليم الخروب حول تعرض المنازل والمحال التجارية لعمليات سرقة من قبل مجهولين وآخرها كان بتاريخ 06-01-2024 حيث نفذت إحدى العصابات عملية سرقة من داخل منزل سيدة مسنة بعد تكبيلها في منطقة مزبود - الشوف، أعطيت الأوامر لشعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها الميدانية في أماكن حصول السرقات. وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات، توصلت الشعبة إلى تحديد هوية الرأس المدبر للعصابة، وهو المدعو: خ. ع. (مواليد عام 2002، سوري).



وبتاريخ 11-01-2024، وبعد رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في بلدة شحيم، وضبطت السيارة المستخدمة في عمليات السرقة وهي نوع "هوندا" لون أبيض.



وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه، وأنه أقدم بالإشتراك مع آخرين على تنفيذ عمليات سرقة متعددة من داخل محال تجارية في منطقة الإقليم عبر الدخول إليها باستخدام مفاتيح مستعارة، وسرقة ما توفر لهم من مواد غذائية وغيرها، ثم بيعها وتقاسم ثمنها فيما بينهم. كما اعترف أن السيدة المسنة التي أقدموا على الدخول إلى منزلها تملك محلًا لبيع الخضار قرب منزلها، وكانت خطتهم تقتضي سرقة الأرباح من المبيعات، حيث قاموا بتكبيلها وسرقة خاتم كانت ترتديه. لكن عندما كشفهم قاطنو المنزل لاذوا بالفرار، بالإضافة إلى أنهم حاولوا فتح العديد من أبواب محال تجارية في المنطقة المذكورة، لكنهم فشلوا بذلك. واعترف أيضًا أن عصابته نفذت عمليات سرقة دراجات آلية ضمن بلدتي داريا وعين الحور.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف جميع المتورطين.