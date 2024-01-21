في بلدة بخعون ـ الضنية... وفاة شاب بعد إصابته بطلق ناري في صدره

أصيب الشاب و. ف. بطلق ناري في صدره من بندقية صيد داخل منزل عائلته الكائن في بلدة بخعون ـ الضنية، نقل إثر ذلك عبر سيارة إسعاف تابعة لجهاز الطوارئ والإغاثة إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج وهو بحالة صحية حرجة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة لاحقاً متأثراً بإصابته.



وقد حضرت عناصر من القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.