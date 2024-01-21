مصدر من أمن الدولة: لا علاقة لأي عنصر من المديرية بإحراق سيارة في الجنوب

بعد تداول خبر على صفحة "وينيه الدولة" عن إحراق عنصر من أمن الدولة لسيارة أحد المواطنين في الجنوب، أفاد مصدر من المديرية العامة لأمن الدولة بأن الخبر عارٍ عن الصحّة، ومختلق من قبل المصدر الذي زوّد الموقع الإخباري به، وقد تمّ فتح تحقيق بالموضوع الذي أظهر حتى الساعة خلافات عائلية لا علاقة لأي عنصر من عناصر أمن الدولة بها.



وأكد المصدر أن الفيديو الذي انتشر لأحد الأشخاص وهو يحاول إحراق إحدى السيارات، لا يعود لعنصر من أمن الدولة والمديرية بصدد توقيفه لتبيان اللغط الحاصل.